Romagnoli, Musacchio e Leao: Pioli spiega le loro condizioni

Stefano Pioli da Milanello in conferenza stampa si è espresso sulle situazioni di Rafael Leao, Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Tre non convocabili.

In questo momento il Milan non può ancora contare su tutti gli effettivi. Ci sono giocatori fuori per problemi fisici. I nomi sono noti: Andrea Conti, Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Rafael Leao.

Nel corso della conferenza stampa di oggi da Milanello, mister Stefano Pioli è stato interpellato sulle condizioni di alcuni di loro.

Per quanto riguarda Leao, queste sono state le sue dichiarazioni: «Spero di averlo a disposizione prima possibile, solo ieri ha iniziato a lavorare e lo ha fatto a parte. Difficile fare previsioni. Useremo della cautela, anche se è giovane e può riuscire a rientrare senza metterci troppo».

Pioli si è espresso anche su Romagnoli e Musacchio: «Stanno meglio, non forziamo i tempi. L’obiettivo è averli in campo dopo la sosta». Dopo la sosta significa per la quarta giornata del campionato di Serie A (17-18 ottobre).

Su Conti non sono stati forniti aggiornamenti, anche se ovviamente l’allenatore del Milan spera di poterlo avere in gruppo al più presto possibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calhanoglu verso il rinnovo: nuovo contratto e stipendio