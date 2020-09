Calciomercato Milan, domani la firma di Marshage

Il Milan continua a guardare al futuro. Domani arriverà la firma di Wilgot Marshage, centrocampista classe 2004 prelevato dal IFK Lidingo.

Il progetto giovani del Milan continua incessante. Il club rossonero ha prelevato Wilgot Marshage, centrocampista sedicenne, dal IFK Lidingo. Marshage va a rimpolpare la colonia svedese in rossonero, guidata da Zlatan Ibrahimovic e proseguita da Lukas Bjorklund e Emil Roback.

Marshage ha superato le visite mediche e domani firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2023. Il giovane talento giocherà la stagione con la Primavera di Federico Giunti. Il suo ex allenatore lo descrive come un giocatore ben strutturato fisicamente. Marshage ha già esordito con la Prima squadra nel suo ex club e farà di tutto per mettere in mostra le sue qualità con la maglia rossonera.

