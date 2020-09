Sky – Milan, emergenza difesa: Nastasic opzione semplice

Il Milan ha deciso di puntare su Matija Nastasic, difensore centrale dello Schalke. Il serbo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan ha scelto Matija Nastasic per rinforzare la retroguardia. Il difensore centrale dello Schalke potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i rossoneri vogliono chiudere per un centrale al più presto e hanno deciso di puntare su Nastasic, un’operazione semplice da chiudere. Il Milan vorrebbe averlo a disposizione entro la fine della settimana.

Dopo l’acquisto di Nastasic, il club rossonero potrebbe tentare di prendere un altro difensore, per completare la difesa, che al momento è molto rimaneggiata: a disposizione solo Kjaer e Gabbia. Gli assenti per infortunio Musacchio e Romagnoli non saranno a disposizione almeno fino al derby della metà di ottobre.

MILENKOVIC VERSO L’INTER