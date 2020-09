Calciomercato Milan, Paqueta-Lione: accordo vicino

Segnali positivi, il passaggio al Lione di Lucas Paqueta è davvero vicino. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan per trasferirsi in Francia

Ancora una esclusione per Lucas Paqueta. Nonostante l’emergenza in attacco per via delle assenza di Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Ante Rebic, il Milan non ha convocato per la sfida contro il Bodo, valevole per il terzo turno preliminare di Europa, il brasiliano.

Un chiaro segnale che la trattativa per il suo trasferimento al Lione è entrata nel vivo. L’ex Flamengo non rientra più nei piani del Milan e i rossoneri sono in trattativa per trovare una soluzione. Come riporta Calciomercato.com, ora Lucas Paqueta è davvero più vicino al club francese. Segnali positivi che lasciano pensare che l’addio all’Italia sia davvero vicino.

Il Milan per il suo calciatore spera di incassare una cifra vicina ai 23 milioni di euro ma non è escluso che si chiuda in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

