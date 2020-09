Ibrahimovic ironico: “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi”

Il commento ufficiale di Zlatan Ibrahimovic dopo il risultato del tampone positivo al Covid, affidato ai suoi profili social.

Arriva il commento di Zlatan Ibrahimovic in persona dopo la notizia della sua positività al test del tampone. L’attaccante svedese ha preso il tutto con assoluta ironia e leggerezza.

Il milanista ha affidato il commento ai suoi profili social, scherzando sulla volontà del Covid-19 di mettergli i bastoni tra le ruote: “Sono risultato negativo al test ieri e positivo oggi. Comunque non ho alcun sintomo. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Cattiva idea…“

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020