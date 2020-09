Milan-Bodo Glimt 3-2, pagelle e tabellino: Calhanoglu mattatore, Gabbia spaesato

Il Milan con molta sofferenza passa il turno contro il Bodo Glimt, battendolo 3-2. Nel primo tempo vantaggio degli ospiti con Junker, pareggio immediato di Calhanoglu e vantaggio rossonero con Colombo. Nella ripresa ancora Calhanoglu allunga, mentre Hauge accorcia le distanze con un tiro dalla distanza.

PRIMO TEMPO: Il primo tempo parte a ritmi blandi, con Calhanoglu che prova a impensiere Haikin dalla distanza. Il Bodo Glimt risponde e ha un’occasione con Zinckernagel, ma Donnarumma si oppone. Gli ospiti però sono vivi e passano in vantaggio al 15′ con Juncker, che in area anticipa Gabbia e batte Donnarumma. Il Milan risponde subito con Calhanoglu, servito da Castillejo: il turco fa partire un destro potente che si infila sotto il sette, riportando il punteggio in parità.

Al 22′ il Milan va vicino al vantaggio con Bennacer, che viene servito da Calhanoglu: il turco recupera il pallone in area e serve il numero 4 rossonero, che calcia addosso ad Haikin. Al 26′ è Colombo a provarci: il giovane attaccante controlla in area, si gira, ma trova la risposta del portiere avversario. Ma il gol di Colombo è solo rimandato: al 32′ cross di Hernandez per Calhanoglu, che di tacco riesce a servire Colombo. Il classe 2002 deve solo appoggiare in rete.

SECONDO TEMPO: nel secondo tempo il Milan parte bene e segna dopo 5 minuti ancora con Calhanoglu con un destro di controbalzo dall’angolo di Castillejo. Cinque minuti più tardi il Bodo Glimt accorcia: errore di Bennacer e Hauge segna dalla distanza.

Al 59′ Zinckernagel salta facilmente Gabbia e calcia: conclusione fuori di poco. Al 63′ Maldini si invola verso la porta e batte Haikin, ma è in fuorigioco. Il Bodo Glimt prende fiducia e inizia a dominare la gara. Occasione all’83’ con Solbakken, che attacca sulla sinistra, ma si fa deviare il tiro da Calabria. Due minuti più tardi è ancora il Bodo Glimt che impensierisce Donnarumma con un colpo di testa di Saltnes. Lo stesso Saltnes si mangia un’opportunità colossale al 92′. Il Milan soffre molto, ma passa il turno.

Milan-Bodo Glimt 3-2, voti e tabellino

Marcatori: Junker 15′, Calhanoglu 16′, Colombo 32′

Ammoniti: Konradsen 69′

Espulsi:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6, Kjaer 6, Gabbia 5, Theo Hernandez 6; Kessié 6,5, Bennacer 6 (Tonali 80′ 5,5); Castillejo 6 ( dal 65′ Krunic 6,5), Calhanoglu 8, Saelemaekers 6,5; Colombo 7 (dal 57′ Maldini 6,5)

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin 6,5; Sampsted 5 (Solbakken 6,5), Lode 5, Moe 5,5, Björkan 6; Fet 5 (Konradsen 6) Berg 6, Saltnes 6; Zinckernagel 6,5, Junker 6,5 (Boniface s.v.), Hauge 6,5.

Milan-Bodo Glimt, pagelle

Donnarumma 7: Gigio viene subito chiamato in causa da Zinckernagel nel primo tempo, mentre non può nulla sui degli ospiti con Junker e Hauge. Nella ripresa deve fare gli straordinari perché il Milan è stanco.

Calabria 6: il terzino conferma nel primo tempo il buon momento di forma e si fa vedere spesso a dar man forte alla manovra offensiva nel primo tempo. Nella ripresa fa fatica a contenere gli attacchi del Bodo Glimt, che è più fresco.

Kjaer 6: il danese comanda la difesa e deve fare gli straordinari in una partita in cui Gabbia sembra proprio spaesato. Nella ripresa appare un po’ stanco.

Gabbia 5: il giovane centrale compie un altro passo indietro, confermando le difficoltà mostrate contro lo Shamrock Rovers. Perde l’uomo sul primo gol, lasciandosi anticipare con troppa facilità.

Hernandez 6: partita con poche sgroppate offensive per il terzino francese. In difesa si limita al compitino.

Kessie 6,5: buona partita dell’ivoriano che fa valere tutti i suoi muscoli a centrocampo, soprattutto nel secondo tempo quando la squadra sembra non avere più fiato.

Bennacer 5,5: l’algerino non è ancora al meglio della condizione e si vede. Da un suo errore nasce il secondo gol del Bodo Glimt. (Tonali 80′ 5,5: il centrocampista è ancora fuori dagli schemi e deve inserirsi. Fa ancora molta fatica).

Castillejo 6: lo spagnolo deve ancora migliorare per incisività. Parte male, poi cerca almeno di impegnarsi. (Krunic 65′ 6,5: il bosniaco entra bene e aiuta molto il centrocampo, dando freschezza nella ripresa, quando la squadra è appannata)

Calhanoglu 8: il turco è in una serata in cui gli riesce tutto. Scrive letteralmente poesia, segnando una doppietta con due gol meravigliosi e servendo l’assist di tacco a Colombo. Nel momento di difficoltà è prezioso in copertura.

Saelemaekers 6,5: buona partita del belga, che corre all’impazzata sulla sinistra, proponendosi spesso in fase di attacco e aiutando molto in copertura.

Colombo 7: il giovane attaccante conferma le sue qualità: prima impensierisce il portiere dei norvegesi, poi timbra il cartellino all’esordio con la maglia del Milan in gare ufficiali, su assist di Calhanoglu (Maldini 57′ 6,5: ottimo anche l’ingresso di Maldini, che segna in un gol in fuorigioco e porta velocità e imprevedibilità all’attacco)

Pioli 6,5: il tecnico rossonero deve fare di necessità virtù con le molte assenze. Buoni i cambi per dare freschezza nella ripresa.

MILAN BODO-GLIMT: ROSSONERI AVANTI COL BRIVIDO