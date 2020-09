Milan-Bodo/Glimt, formazioni ufficiali: Pioli lancia Colombo

Ufficializzate le formazioni di Milan-Bodo/Glimt, per la gara delle ore 20.30 valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Il Milan, scosso dalla positività al Covid-19 di Zlatan Ibrahimovic, scende in campo contro il Bodo/Glimt per il terzo turno preliminare di Europa League. Stefano Pioli conferma la formazione che ha battuto lo Shamrock Rovers, fatta eccezione dello svedese, ovviamente fuori. Al suo posto spazio per il giovane Lorenzo Colombo.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Donnarunmma G.; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Kessie; Castillejo, Çalhanoğlu, Saelemaekers; Colombo. A disp.: Tătărușanu; Kalulu, Laxalt; Díaz, Krunić, Tonali; Maldini. All.: Pioli.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Björkan, Moe, Lode, Sampsted; Saltnes, Berg, Fet; Hauge, Junker, Zinckernagel. A disp.: Smits, Höibraten, Foosnaes, Konradsen, Hagen, Boniface, Solbakken. All.: Knutsen

Arbitro: Fran Jović (Croazia).