Milan, Nacho via dal Real: due big italiane in corsa

Il Milan ha chiesto informazioni su Nacho Fernandez del Real Madrid. Sul difensore dei Blancos è forte anche l’interesse di Napoli e Roma.

Il Milan continua a seguire Nacho Fernandez del Real Madrid. I rapporti con le merengues sono ottimi e potrebbero favorire i rossoneri nella corsa al difensore. Secondo quanto riporta El Chirinquito tv, anche Napoli e Roma si sarebbero inserite e potrebbero accontentare le richieste del Real Madrid.

Nacho ha già fatto sapere di voler giocare di più e non essere più disposto a un ruolo di comparsa. Il giocatore ha 30 anni e vorrebbe giocarsi le carte da titolare in una grande squadra. Il punto forte di Nacho è la sua duttilità, visto che può giocare da terzino destro o sinistro e in caso di necessità anche da centrale. Il giocatore potrebbe arrivare anche in prestito e sarebbe un’operazione fattibile in breve tempo, fattore che il Milan, con la penuria di difensori centrali in cui si trova, tiene assolutamente conto.

