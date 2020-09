Retroscena Colombo: ecco perché ha scelto la 29

Ecco il motivo per cui Lorenzo Colombo ha scelto di indossare la maglia numero 29, come visto ieri durante la gara di Europa League.

Ieri è stata la notte di Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 ha realizzato la sua prima rete ufficiale con la maglia del Milan.

Un momento magico per un ragazzo di cui si parla molto bene, che Stefano Pioli ha deciso di indicare come il vero e proprio vice-Ibrahimovic all’interno della rosa rossonera.

Colombo ha indossato la maglia numero 29, una cifra particolare per un attaccante. L’inviato di SKY Peppe Di Stefano ha svelato l’arcano: “Ha scelto il 29 in onore a Mbappè, era il suo primo numero quando da professionista ha esordito con il Monaco”.

Una sorta di buon auspicio dunque per Colombo, che si augura di ripetere almeno in parte le gesta del francese, che a soli 22 anni è già Campione del Mondo e vincitore di vari trofei. L’attaccante rossonero a 18 anni ha segnato il suo primo gol in maglia Milan, un ottimo punto di partenza.

