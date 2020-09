Crotone-Milan, partita a porte chiuse: la decisione del club

Il Crotone comunica che il match di Serie A contro il Milan sarà a porte chiuse. Non sarà dato libero accesso ai tifosi, neanche parziale.

Il Milan affronterà domenica alle 18 il Crotone in trasferta, gara valevole per la seconda giornata di Serie A. Il club calabrese ha comunicato oggi che il match sarà totalmente a porte chiuse, quindi non sarà aperto neanche parzialmente al pubblico. Nella nota ufficiale si legge che il Crotone non ha ancora ricevuto l’autorizzazione della Regione Calabria e dopo di quella sarebbero necessari ulteriori adempimenti che non posso essere assolti in 48 ore.

Una notizia che di fatto non cambia gli scenari per il Milan che dovrà andare all’Ezio Scida per prendere tre punti. I padroni di casa, soprattutto, non potranno contare sul supporto di almeno alcuni tifosi, ma faranno di tutto per mettere i bastoni fra le ruote ai rossoneri.

