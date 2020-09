Calciomercato Milan, Rudiger pista viva: respinto assalto PSG

Antonio Rudiger è la nuova importante occasione di mercato per il Milan. Sul difensore del Chelsea si è mosso anche il Paris Saint Germain, senza fortuna.

Antonio Rudiger è un nuovo nome per la difesa del Milan. Il Chelsea è pronto a discutere di una cessione e l’agente l’avrebbe offerto alle due milanesi. Per i rossoneri è un profilo che non convince pienamente, ma resta comunque monitorato. Secondo quanto riporta RMC Sport, il Paris Saint Germain sta provando a portarlo in Francia e avrebbe proposto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto.

Il club londinese ha respinto l’offerta, poiché tratterebbe solo sulla base di una cessione definitiva. I francesi non si sono però arresi e sono pronti a una nuova offensiva. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse di Barcellona e Roma. Rudiger, dal canto suo, ha fatto sapere che non ha fretta di andarsene e che si trova bene a Londra.

PAQUETÀ AL LIONE: ECCO COSA MANCA