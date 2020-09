Gazzetta – Milan-Bodo Glimt, pagelle: Calhanoglu leader, Gabbia bocciato

La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna riporta le pagelle di Milan-Bodo Glimt. Calhanoglu si merita un 8, mentre Gabbia, Bennacer e Theo Hernandez bocciati.

Milan-Bodo Glimt è stata una partita sofferta per i rossoneri, ma ha lasciato qualche indicazione sull’effettivo apporto che possono dare alcuni giocatori. Le pagelle della Gazzetta dello Sport odierna sono significative perché forniscono un quadro generale della situazione rossonera.

Hakan Calhanoglu è ancora il migliore della squadra, segnando una doppietta e fornendo un assist: voto 8. Il grande bocciato è Matteo Gabbia, che conferma le incertezze mostrate contro lo Shamrock Rovers. Male anche Bennacer e Theo Hernandez, apparsi non al meglio della condizione (5,5). Molto bene l’esordio di Lorenzo Colombo (7) che ha segnato alla sua prima gara da titolare in partite ufficiali. Grande prestazione anche per Donnarumma, che salva più volte il Milan dalla figuraccia (6,5) Sufficienza per Calabria, Kjaer, Kessie e Castillejo, così come per i subentranti Krunic e Maldini.

