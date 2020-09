Dalla Norvegia: il Milan vuole Hauge da giugno

Il Milan sta seguendo il talento norvegese Hauge ormai da mesi: la rivelazione arriva direttamente dalla stampa norvegese.

Il Milan vuole Jans-Petter Hauge, attaccante esterno del Bode/Glimt, autore di una delle reti norvegesi nell’ultima gara di Europa League.

La conferma arriva dalla stampa scandinava, precisamente dal cronista Jan Aage Fjortoft, che sul profilo Twitter ha parlato proprio di questa eventuale operazione.

“Sono venuto a conoscenza che Jans Petter Hauge è seguito dal Milan da giugno. Il giocatore ha tre opzioni per il suo futuro ma sembra preferire il Milan. So che almeno altri due giocatori norvegesi sono nei radar dei rossoneri. Il Milan ha fatto uno scan di tutti i giovani talenti che giocano nelle leghe inferiori in Europa. La partita di questa settimana ha confermato le sensazioni del data team”.

Quindi l’idea di prendere Hauge nasce da lontano, non solo dal match di giovedì scorso a San Siro. La conferma di questo interesse potrebbe portare a breve all’ingaggio del calciatore classe ’99.

LEGGI ANCHE -> TORNA DI MODA UN DIFENSORE TURCO