Calciomercato Milan – Rispunta Kabak: è sfida all’Inter

Torna di moda un giovane difensore che il Milan aveva sondato e cercato un anno fa. Si tratta del turco Ozan Kabak dello Schalke.

Il Milan torna forte su Ozan Kabak. La notizia lanciata da Tuttomercatoweb.com riapre la pista per il giovanissimo difensore dello Schalke 04.

I rossoneri un anno fa avevano sondato il terreno in maniera concreta per Kabak, in uscita dallo Stoccarda. Ma alla fine il classe 2000 ha scelto di giocare a Gelsenkirchen, rifiutando le avance milaniste.

Oggi il nome del turco torna di moda. Il Milan sta seguendo già un difensore dello Schalke, il serbo Matija Nastasic, profilo che però è considerato solo un’ultima scelta d’emergenza. Kabak invece piace, perché giovane, di prospettiva e già noto ai dirigenti rossoneri.

Gli scogli sono due: il primo è il costo dell’operazione, non troppo economica visto che lo Schalke valuta Kabak non meno di 20 milioni di euro. Il secondo riguarda la concorrenza dei rivali dell’Inter: i nerazzurri sono pronti a virare sul turco in caso di partenza di Skriniar.

