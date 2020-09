Calciomercato Milan, Hauge si avvicina: c’è il sì

Hauge ha dato l’ok al trasferimento al Milan. C’è il sì del calciatore ma bisogna battere la concorrenza di diversi club. Le ultime sulla trattativa

Jens Petter Hauge si avvicina al Milan. L’esterno norvegese potrebbe diventare un giocatore rossonero già nella giornata di domani. Come riporta gianlucadimarzio.com sono stati fatti passi importanti ma lunedì sarà il giorno decisivo.

Il Milan ha ricevuto l’ok del calciatore del Bodo/Glimt ma i rossoneri dovranno riuscire a battere definitivamente la concorrenza importante di squadre come il Manchester United, Lipsia e Salisburgo. L’affare potrebbe andare in porto attorno ad una cifra vicina ai 4/5 milioni di euro.

Ci sarà poi da capire se Hauge resterà in Norvegia fino a dicembre, per chiudere la stagione con il Bodo.

