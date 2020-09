Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: offerta in arrivo per Aarons

Dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni arrivano conferme su Max Aarons. Il Milan fa sul serio e prepara la prima offerta.

Ieri era fuoriuscita l’indiscrezione riguardante l’interesse del Milan per Max Aarons, difensore di prospettiva in forza al Norwich City.

Oggi invece arrivano conferme direttamente dall’Inghilterra. La versione britannica di Sky Sports ha parlato di una vera e propria offerta in arrivo da Milanello e indirizzata al cartellino del terzino classe 2000.

Aarons è finito da qualche tempo sul taccuino di Paolo Maldini e compagnia. Pare dunque che il Milan sia pronto a formalizzare una proposta ufficiale per avvicinarsi all’esterno destro, che diventerebbe un’alternativa a Davide Calabria nel ruolo.

La priorità del mercato Milan sembrava essere un centrale di difesa, ma i media inglesi appaiono piuttosto sicuri. Il club di via Aldo Rossi, per non rischiare la concorrenza di Barcellona e Bayern Monaco, è pronto ad andare all’assalto di Aarons.

Secondo i dati di Transfermarkt.it il valore di mercato di Aarons al momento si aggira sui 20 milioni di euro. Ma non è escluso che possa muoversi con formule più convenienti, magari in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri intanto lavorano con oculatezza e senza proclami.

