Crotone-Milan, probabili formazioni: tre cambi in vista per Pioli

Le probabili formazioni secondo la Gazzetta di Crotone e Milan, in vista della seconda giornata di campionato 2020-2021.

Milan a caccia della seconda vittoria su due in campionato. Crotone pronto a rovinare la festa, nel giorno dell’esordio casalingo in Serie A.

Un match sulla carta impari quello tra rossoneri e calabresi, ma che come al solito nasconde diverse insidie. “Il Crotone gioca bene, Stroppa è un ottimo allenatore” – ha infatti ammesso mister Stefano Pioli ieri nella conferenza stampa pre-match.

Intanto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Crotone-Milan, che si disputa oggi alle ore 18. Diverse sorprese, secondo le ultime indicazioni da Milanello, per la squadra rossonera.

La formazione del Milan

Mister Pioli non cambierà certo schieramento tattico. Spazio al 4-2-3-1 che tanto bene gli sta portando, ma cambieranno alcuni interpreti.

In porta confermato ovviamente Gigio Donnarumma, ancora capitano. Davanti a lui la solita linea difensiva di inizio stagione: Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra e il tandem Gabbia-Kjaer al centro.

Prima sorpresa in mezzo al campo, con Tonali che dovrebbe essere preferito a Bennacer in cabina di regia. Conferma invece per l’inossidabile Kessie.

Sulla trequarti spazio per Brahim Diaz come ala destra, che comporrà il tridente ‘fantasia’ con Calhanoglu e Saelemaekers. Rientra Rebic invece nel ruolo di prima punta.

L’11 titolare del Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

La formazione del Crotone

I padroni di casa del Crotone vogliono dimenticare la sconfitta all’esordio contro il Genoa. Per farlo mister Stroppa però non cambierà identità tattica e strategica.

Nel suo 3-5-2 avranno spazio alcuni debuttanti, come Pereira e Cigarini, ma anche il tandem d’attacco che ha trascinato i calabresi in Serie A, composto dal gigante Simy e dal brasiliano Messias.

L’11 titolare del Crotone: (3-5-2) Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy.

LEGGI ANCHE -> TONALI, FINALMENTE CHANCE DAL 1′ MINUTO