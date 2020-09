Milan, finalmente Tonali: spazio al regista del futuro

Sembra essere giunto il momento di lanciare Sandro Tonali. Il colpo ad effetto del Milan di questo calciomercato sarà titolare.

L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport sembra dare un pizzico di curiosità in più ai tifosi del Milan, in vista della trasferta odierna a Crotone.

Pare che Stefano Pioli sia pronto a lanciare Sandro Tonali dal 1′ minuto. Grande attesa per il debutto dall’inizio dell’ex Brescia, vero colpo ad effetto della sessione in corso di calciomercato.

Tonali è l’acquisto che testimonia le volontà del Milan odierno: giovane, di prospettiva, pronto ad esplodere ma senza fretta. La società ha scelto di investire su di lui, nonostante il reparto mediano fosse già ben composto da altri elementi.

Dovrebbe fargli spazio Bennacer oggi a Crotone. Il Milan con Tonali può acquisire quel tocco in più di geometria e genialità in mezzo al campo. Il classe 2000 dovrà dimostrare di meritare il salto di qualità e giocarsi le proprie chance al meglio.

Un piccolo test dunque per Tonali. Ma i rossoneri non hanno fretta: sanno che il giovane Sandro è un talento assoluto ma che ha bisogno di tempo e spazio per dimostrare di essere davvero il regista moderno ed equilibrato di cui si parla un gran bene da anni.

LEGGI ANCHE -> TANDEM INEDITO IN ATTESA DI IBRA