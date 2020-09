IS24O – Summit Milan-Agnelli: i temi della discussione

Ecco di cosa si sarebbe parlato durante il summit a sorpresa di oggi a Casa Milan, con presente anche Andrea Agnelli.

La notizia del giorno è la presenza nella sede di Casa Milan del patron juventino Andrea Agnelli e del suo omologo interista Steven Zhang.

Un summit, quello con i dirigenti del Milan, che non riguarda il calciomercato come da molti pronosticato.

Il Sole 24 Ore poco fa ha annunciato il motivo di tale incontro: Agnelli e Zhang hanno discusso con i vertici rossoneri di diritti televisivi per la Serie A, un tema molto caldo in Italia ed in Europa.

Si sarebbe principalmente parlato delle offerte dei private equity per la minoranza dei diritti tv delle partite del campionato nostrano.

Un tema economico ed in parte anche politico. Ma l’incontro tra Milan, Juventus e Inter sembra sancire una sorta di potente alleanza per risolvere il caos sui diritti di trasmissione esclusiva del calcio italiano.

