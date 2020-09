Calciomercato Milan, offerta per Diogo Dalot del Manchester United

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero fatto un’offerta al Manchester United per Diogo Dalot. Ecco le ultime news su questa indiscrezione.

Un nome nuovo per la fascia destra di difesa! Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe fatto un’offerta al Manchester United per Diogo Dalot, terzino destro portoghese. La proposta sarebbe la solita: prestito con diritto di riscatto.

A quanto pare, però, lo United sarebbe disposto a cedere il calciatore a titolo definitivo, così Maldini e Massara stanno riflettendo se avanzare una nuova offerta oppure cambiare obiettivo. Il Milan ha cercato per tanto tempo un nuovo terzino destro: ha puntato Dumfries del PSV Eindhoven, poi Serge Aurier del Tottenham e adesso le attenzioni sono su Dalot, cercato dai rossoneri anche in passato.

AC Milan have asked for Diogo Dalot on loan with buy option. Manchester United want to sell him on a permanent deal – no agreement reached at the moment. 🔴 @SkySport @DiMarzio #MUFC #ManUtd #ACMilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2020