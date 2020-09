Sportitalia – Genoa, 12 tesserati positivi al Covid-19

12 tesserati del Genoa sono risultati positivi al Coronavirus: 8 sono calciatori, 4 sono membri dello staff. Ecco le ultime news in merito.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, in casa Genoa è piena emergenza a causa del Coronavirus: in 12, infatti, sono risultati positivi ai tamponi. 8 di questi sono calciatori, mentre gli altri 4 sono membri dello staff. Ieri la squadra di Rolando Maran era al San Paolo per la partita contro il Napoli (6-0 il risultato finale in favore della squadra partenopea). Ecco perché sono stati fatti immediatamente i tamponi anche a calciatori azzurri. A questi si aggiungono anche Perin e Schone.

12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli – Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coronavirus. Secondo quanto appreso da Sportitalia sarebbero 8 calciatori e 4 dello staff tecnico i tesserati positivi. Tamponi a tappeto anche a Napoli. — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) September 28, 2020

TOMIYASU AL MILAN: LE ULTIME NEWS