Tuttosport – Infortunio Rebic: ecco quando potrebbe rientrare

Nella partita di ieri contro il Crotone Ante Rebic ha subito un infortunio al gomito. Il croato potrebbe tornare disponibile per il derby del 17 ottobre.

La paura è stata tanta, ma l’infortunio non è grave. Ante Rebic nella partita contro il Crotone è caduto con il peso del corpo sul gomito, ma non c’è frattura. Il dottor Mazzoni gli ha ridotto la lussazione già negli spogliatoio, poi l’ospedale della città calabrese ha scongiurato ipotesi peggiori.

Come riporta Tuttosport, Rebic dovrebbe tornare a disposizione per il derby contro l’Inter del 17 ottobre. Il croato sarebbe stato comunque assente nella gara di giovedì contro il Rio Ave per squalifica, mentre è da escludere che ci sia già contro lo Spezia. Nel frattempo sarà fondamentale la presenza di Leao, rientrato dopo la positività al Coronavirus. Il portoghese deve recuperare la forma migliore, ma numericamente, al momento, è un vero toccasana.

