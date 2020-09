Hauge conferma: “Contatti col Milan, opportunità entusiasmante”

Hauge conferma i contatti con il Milan per un trasferimento in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate pochi minuti fa.

Il Milan è sulle tracce di Jens-Petter Hauge, affrontato con il Bodo/Glimt ai preliminari di Europa League. L’ala ha colpito molto Paolo Maldini, il quale avrebbe fatto subito un’offerta da 4 milioni (comprensivi di bonus) per acquistarlo. C’è ancora attesa per lo sviluppo della situazione: non è da escludere che possa arrivare nel Calciomercato invernale.

A confermare in toto la trattativa in corso è lo stesso Hauge. Proprio pochi minuti fa ha fatto il punto della questione: “So che c’è un contatto. A loro è piaciuto quello che hanno visto quando li abbiamo incontrati e quello che hanno visto prima. Dobbiamo quasi solo vedere cosa succede. Giocano un tipo di calcio dove potrei divertirmi. È un’opportunità entusiasmante“.

