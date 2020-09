ML – Rebic, tempi di recupero brevi: il mercato non cambia

Le ultime news sull’infortiunio di Rebic. I tempi di recupero sembrano brevi e questo non cambierà le mosse del mercato.

Tutti hanno pensato al peggio quando hanno visto Ante Rebic alzarsi e uscire direttamente dal campo. Poi le prime notizie confortanti: niente lussazione alla spalla ma al gomito, già fatta rientrare negli spogliatoi. Il calciatore si è poi diretto in ospedale per fare degli accertamenti.

Il Milan ha fatto sapere che i tempi di recupero di Rebic sembrano brevi e che quindi i piani del Calciomercato non cambieranno. Infatti qualcuno aveva pensato subito ad un colpo per colmare l’assenza del croato e anche quella di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il Covid-19 e ne avrà ancora per due settimane.

Rebic probabilmente salterà l’Europa League e anche la prossima partita di campionato. Vedremo se riuscirà ad essere a disposizione di Stefano Pioli per la prossima settimana. Intanto si scalda Lorenzo Colombo, l’unica alternativa in questo momento in rosa per l’attacco.

