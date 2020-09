L’Equipe – Lione, offerta per Paquetà: il Milan rifiuta

Calciomercato Milan, il Lione insiste per Paquetà: secondo l’Equipe c’è una prima offerta, respinta però dal club rossonero.

Per Lucas Paquetà al Lione non è ancora finita. Secondo quanto riportato da l’Equipe, i francesi avrebbero fatto una prima offerta ufficiale al Milan per acquistare il brasiliano. La proposta è in di prestito con dritto di riscatto a 18 milioni di euro.

No dei rossoneri, per il momento. Maldini e Massara, infatti, per cedere Paquetà chiedono l’obbligo di riscatto. Come scrive l’autorevole quotidiano transalpino, il Lione tornerà alla carica per prendere il trequartista brasiliano. E questa volta dovrebbe presentarsi con un’offerta di acquisto più alta dei 18 milioni della prima proposta.

