Sky – Calciomercato Milan, Paquetà al Lione a titolo definitivo

Calciomercato Milan, Paquetà al Lione! Operazione a titolo definitivo, ecco tutti i dettagli della trattativa.

Paquetà al Lione a titolo definitivo, a dare la notizia è Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter. Il centrocampista brasiliano si trasferisce in Francia. Adesso il Milan ha la possibilità economica di chiudere un colpo in difesa.

Come scrive sul suo sito, Paquetà ha lasciato Milanello in questi minuti per volare in Francia. Stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il Milan dovrebbe incassare 20 milioni di euro.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI