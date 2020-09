Calciomercato Milan, addio Paqueta: novità sulla cessione

Lucas Paqueta ha salutato i compagni e svuotato gli armadietti di Milanello. Va al Lione per 20 milioni di euro ma c’è una novità positiva per i rossoneri

Arrivano novità in merito alla cessione imminente di Lucas Paqueta. A riportarle è la Gazzetta dello Sport, che conferma che i rossoneri riceveranno 20 milioni di euro dai francesi.

Una cifra che in futuro, però, potrà essere superiore: Milan e Lione, infatti, si sarebbero accordati per una percentuale sulla futura rivendita. Non è ancora chiaro, si legge sul sito, invece, se la cessione avverrà subito a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

I soldi verranno comunque investiti per l’acquisto di un difensore centrale, la priorità in casa Milan, dopo aver messo le mani sul giovane Hauge.

