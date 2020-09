Dalla Spagna: Jovic offerto in Italia. Tre club interessati

Il nome di Luka Jovic continua a circolare fortemente nel mercato italiano. L’attaccante serbo lascerà molto probabilmente il Real Madrid.

Il nome di Luka Jovic potrebbe seriamente infiammare il mercato italiano in questa ultima settimana di trattative.

Lo scrive il quotidiano spagnolo AS, che parla di un Real Madrid pronto a cedere in prestito l’attaccante serbo, il quale starebbe guardando alla nostra Serie A come punto di approdo ideale.

Jovic, classe 1997, è stato un obiettivo del Milan per lunghi tratti, soprattutto quando il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sembrava allontanarsi. E non è escluso che il centravanti non possa approdare a Milanello in extremis, proprio come vice-Ibra.

La stampa spagnola parla di tre club italiani molto interessati. Oltre al Milan, anche i rivali dell’Inter potrebbero farci un pensierino, visto che Antonio Conte è a caccia di una quarta punta da aggiungere alla propria rosa entro la fine della sessione.

Ma sembra essere la Roma il club di Serie A più vicino a Jovic: i giallorossi avevano in pugno Borja Mayoral, ma il tecnico madridista Zinedine Zidane ha deciso di blindarlo, preferendo mettere sul mercato proprio Jovic.

Secondo le pagine odierne de Il Tempo alla Roma è stato offerto il prestito del 23enne serbo. Sono dunque ore decisive per il futuro del vecchio compagno di reparto di Ante Rebic.

