Tottenham, ultimatum Aurier: Milan ancora in corsa

Il Milan è ancora in corsa per Serge Aurier. Il Tottenham ha dato l’ultimatum alle pretendenti di muoversi entro lunedì, altrimenti l’ivoriano resterà a Londra.

Serge Aurier è l’obiettivo per il ruolo di terzino dalla fine della scorsa stagione. Il Milan non ha mai formulato un’offerta per l’ivoriano, limitandosi alla richiesta di informazioni. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, il Tottenham avrebbe dato un ultimatum alle società interessate: trattativa entro lunedì oppure resterà a Londra.

Il Milan ci sta ancora pensando, ma ora deve decidere se puntare sul ventisettenne oppure scegliere altri obiettivi. È notizia recente l’offerta arrivata in sede per Andrea Conti. Nel caso in cui l’ex Atalanta dovesse partire, allora anche Aurier tornerebbe prepotentemente di moda. La priorità per la fascia destra però è Diogo Dalot del Manchester United, che convince di più soprattutto per l’età, trattandosi di un classe 1999. Valutazioni che il Milan deve ora fare in fretta.

MILAN, OFFERTA PER CONTI