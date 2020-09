Calciomercato Milan, arrivata offerta per Conti: Dalot il sostituto

Il Milan ha ricevuto un’offerta per Andrea Conti e starebbe pensando di cederlo. Per sostituirlo, la dirigenza rossonera sta pensando di ingaggiare Diogo Dalot.

Il Milan ha ricevuto un’offerta per Andrea Conti. Il terzino rossonero è stato finora molto sfortunato da quando è arrivato e non è mai riuscito a trovare continuità a causa degli infortuni. La dirigenza si sta guardando intorno ed è pronta a cedere l’ex Atalanta.

Non sono in discussione le qualità di Conti, ma la sua tenuta fisica. Per questo, come riporta Alessandro Jacobone del gruppo Milanisti non Evoluti su Twitter, il Milan sta cercando di cautelarsi. Il nome pensato per sostituirlo è Diogo Dalot del Manchester United. Il giocatore è in uscita e piace particolarmente a Maldini e Massara perché in grado di giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Se la trattativa per Conti in uscita dovesse concretizzarsi, allora l’affondo per Dalot diventerebbe decisivo.

