Calciomercato Milan, Bakayoko si allontana: pressing Psg

Sembra allontanarsi definitivamente Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista, che piace al Milan, potrebbe presto diventare un giocatore del Psg

Si complica per il Milan l’acquisto di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è da tempo nel mirino dei rossoneri, che hanno deciso di rinviare l’affondo a dopo la qualificazione in EuropaLeague ma potrebbe essere troppo tardi.

L’ex Monaco è certamente un obiettivo ma ad oggi non una priorità. Ad approfittarne potrebbe essere il Psg, sempre più vicino a prelevarlo dal Chelsea. In settimana – come racconta ‘footmercato.net’, ci sarà un incontro tra Leonardo e l’entourage del centrocampista, che potrebbe portare alla fumata bianca.

