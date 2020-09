Milan, domani le visite mediche di Hauge

Sarà domani il giorno delle ufficialità per Jeans-Petter Hauge come nuovo calciatore del Milan: visite mediche già prenotate.

L’attaccante norvegese Jens-Petter Hauge è ad un passo dalla firma con il Milan. Un’operazione virtualmente conclusasi ieri sera, con l’accordo tra i rossoneri ed il Bodo/Glimt.

Nella giornata di oggi Hauge raggiungerà la città di Milano, ma soltanto domani effettuerà le visite mediche di rito. Secondo fonti vicine al club rossonero il talento classe ’99 si recherà domattina alla clinica ‘La Madonnina’ per i consueti test fisici.

Quella di domani, mercoledì 30 settembre, sarà dunque non solo giornata di vigilia per il Milan, in partenza per la sfida al Rio Ave di Europa League. Ma rappresenterà anche l’Hauge-day, ovvero dell’ufficialità del prossimo colpo per l’attacco di Stefano Pioli.

