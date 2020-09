Calciomercato Milan, colpo in difesa grazie a Paqueta

Il Milan è pronto adesso a mettere a segno il colpo in difesa. I soldi della cessione di Paqueta verranno investiti sul mercato

Si è finalmente sbloccata la trattativa per il passaggio di Lucas Paqueta al Lione. Il brasiliano, come raccontato, ha svuotato gli armadietti di Milanello ed è pronto a volare in Francia per svolgere l’iter che lo porterà alla firma con i transalpini.

Dalla cessione dell’ex Flamengo, che avverrà a titolo definitivo, i rossoneri incasseranno una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Una cifra che non si discosta tanto dai 23 che il Milan voleva e che verranno investiti sul mercato.

I soldi che incasseranno dall’addio di Paqueta servono, infatti, per piazzare il colpo in difesa. Serve un centrale e il nome caldo è quello di Fofana. I rossoneri preparano l’affondo per sbaragliare la concorrenza di West Ham e soprattutto Leicester ma non sarà facile. In caso di fumata nera non mancano le alternative da Pezzella a Tomiyasu del Bologna.

