Sky – Milan, domani visite per Hauge: ecco quanto è costato

Il Milan lo segue da quasi 6 mesi e nel match di Europa League ha convinto tutti: Jens Petter Hauge è rossonero. Come riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club di Via Aldo Rossi ha sborsato quasi 5 milioni di euro per assicurarsi l’esterno d’attacco norvegese. Domani il ventenne sosterrà le visite mediche e poi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Stefano Pioli.

Hauge partirà dietro nelle gerarche rispetto a Castillejo e Saelemaekers, ma avrà tutte le carte in regola per giocarsi il posto da titolare. Il norvegese corrisponde all’identikit dei giocatori che il Milan vuole nel suo progetto: giovane e già con grandi qualità per poter crescere e far crescere la squadra.

