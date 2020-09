Calciomercato Milan – Hauge in volo verso l’Italia: oggi sarà rossonero

In questi minuti il giovane talento norvegese Hauge sta volando verso Milano, dove diventerà un nuovo calciatore dell’AC Milan.

Tra Hauge ed il Milan è tutto fatto. Il giovane esterno d’attacco norvegese ieri sera ha finalizzato l’accordo con il club rossonero, che stravede per lui e ha scelto di accoglierlo immediatamente nella propria rosa.

Il classe ’99 sarà uno degli ultimissimi colpi di mercato del Milan. Ieri sera la dirigenza rossonera ha riscontrato l’ok definitivo sia del Bodo/Glimt che degli agenti di Hauge.

Non a caso stamattina il calciatore si è subito imbarcato dalla Norvegia in direzione Milano. Attualmente Hauge è in volo per l’Italia e, non appena sbarcato, potrà cominciare l’iter per diventare un nuovo calciatore del Milan.

Già oggi dunque sono previste visite mediche di rito e firme sul contratto. Jens Petter Hauge sarà un’arma più della squadra di Stefano Pioli, magari già pronto a debuttare in Milan-Spezia di domenica prossima.

