Milan, assalto Leicester per Fofana: nuova offerta

Il Leicester non molla Fofana. Per il difensore del Saint-Etienne il club inglese è pronta un’offerta di ben 40 milioni di euro totali

Wesley Fofana è tra i calciatori in cima alla lista dei desideri per rafforzare il pacchetto arretrato. Il centrale classe 2000 piace parecchio al Milan ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile. I rossoneri devono vedersela con l’importante concorrenza dei club inglesi.

Sul giocatore c’è da tempo il West Ham ma soprattutto il Leicester che sta insistendo per acquistarlo. L’Equipe di oggi ci parla di una quarta offerta per il calciatore del Saint-Etienne, presentata dalle Foxes, di ben 35 milioni di euro più 5 di bonus, che difficilmente il Milan potrà pareggiare.

LEGGI ANCHE: DOMANI VISITE MEDICHE