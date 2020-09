Calciomercato Milan – Juventus su Chiesa: offerta rifiutata dalla Fiorentina

La Juventus si sta muovendo per avere Federico Chiesa, però la prima proposta avanzata da Fabio Paratici alla Fiorentina è stata respinta seccamente.

Tra i nomi importanti della Serie A che possono cambiare squadra nei prossimi giorni del calciomercato c’è sicuramente Federico Chiesa. Non è un mistero che il figlio d’arte voglia lasciare la Fiorentina.

Rocco Commisso è disposto a farlo partire, ma valuta il suo cartellino 60 milioni di euro. Questa è la richiesta del patron viola, stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Il club favorito per assicurarsi Chiesa è la Juventus, che ha avviato contatti concreti in questi giorni.

Nell’offerta formulata da Fabio Paratici sono state incluse due contropartite tecniche, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, però la Fiorentina ha rifiutato in modo netto. L’unico giocatore gradito è Merih Demiral, che la Juventus non intende cedere.

Al momento le parti non trovano l’accordo. La dirigenza bianconera deve provare a vendere proprio Rugani e De Sciglio per racimolare il denaro utile da investire per Chiesa. L’ok del calciatore viola al trasferimento a Torino c’è già.

