Calciomercato Milan – Pioli ha fatto due richieste alla società

Stefano Pioli ha bisogno di due innesti dal calciomercato e lo ha manifestato al management sportivo del Milan. Si aspetta dei colpi nei prossimi giorni.

Il Milan oggi ufficializzerà l’acquisto di Jens-Petter Hauge, ma il calciomercato del club non è affatto terminato. Ci sono altre operazioni in entrata che possono essere fatte nei prossimi giorni.

Soprattutto in caso di qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021, la dirigenza rossonera potrà accelerare per completare la squadra. Servono ancora alcuni ritocchi per migliorare un organico che in questa stagione dovrà puntare al ritorno in Champions. Questo è l’obiettivo.

Stefano Pioli, stando a quanto riferito dal quotidiano Il Giornale, ha fatto presente alla società di avere due esigenze: un difensore centrale e un centrocampista. Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano per accontentare l’allenatore.

Il centrale difensivo forse può arrivare indipendentemente dalla cessione di un giocatore di ruolo già in rosa. Anche perché al momento è complicato cedere uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio, che per motivi diversi non sono a disposizione adesso. Invece, per l’assalto a un nuovo mediano sarà probabilmente necessario vendere Rade Krunic.

