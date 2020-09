Paquetà, visite mediche a Lione. Pioli: “Lo ringrazio”

Lucas Paquetà oggi è arrivato a Lione per completare l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore del club francese. Stefano Pioli ha speso buone parole in conferenza.

Lucas Paquetà proseguirà la sua carriera da giocatore nel Lione, che ha trovato l’accordo con il Milan per il trasferimento. Operazione a titolo definitivo da circa 21 milioni di euro.

L’ex centrocampista del Flamengo è già in Francia per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. È stato fortemente voluto dal direttore sportivo Juninho Pernambucano, suo connazionale ed ex calciatore del Lione stesso. In Ligue 1 può rilanciarsi dopo una stagione negativa a Milano.

Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Rio Ave-Milan ha così commentato l’addio di Paquetà: «Lo ringrazio, è stato un ottimo professionista, non ha mai fatto mancare la sua professionalità e disponibilità. Gli dico di credere al massimo nelle sue qualità, rimane un giocatore importante».

Belle parole quelle spese da Pioli nei confronti del calciatore brasiliano, che è tra i pochissimi che non sono riusciti a emergere sotto la sua gestione. L’ex Flamengo ha faticato a imporsi e la cessione è stata la soluzione logica per il suo futuro. Il Lione, squadra che ha diversi brasiliani in organico, può essere l’ambiente giusto per cercare di rilanciarsi.

