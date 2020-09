Hauge a Casa Milan per firmare il contratto

Jens-Petter Hauge oggi diventa ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Ha svolto visite mediche e test per l’idoneità, ora tocca a firma e comunicato del club.

È la giornata di Jens-Petter Hauge, pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. In mattinata il talento norvegese ha svolto le visite mediche presso la clinica “La Madonnina” e successivamente ha superato il test di idoneità al Centro Ambrosiano.

Verso le 13:30 il calciatore è arrivato in via Aldo Rossi, dove si trova la sede rossonera. A Casa Milan firmerà il contratto che lo legherà al club per i prossimi anni. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno voluto fortemente portarlo in Italia, investendo circa 5 milioni di euro per strapparlo al Bodo/Glimt e alla concorrenza di altre squadre.

Hauge non sarà a disposizione per Rio Ave-Milan di domani, però Stefano Pioli potrà convocarlo per la partita di domenica contro lo Spezia. Il promettente esterno offensivo scandinavo può esordire in Serie A con la maglia rossonera.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, per Laxalt richiesta dal Portogallo