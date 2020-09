Calciomercato Milan, per Laxalt richiesta dal Portogallo

In Portogallo c’è un club interessato a Diego Laxalt, terzino sinistro in uscita dal Milan. Con l’addio dell’ex Genoa arriverebbe un altro laterale mancino.

Tra i giocatori che possono lasciare Milanello nei prossimi giorni del calciomercato c’è Diego Laxalt. Il laterale sinistro uruguayano è considerato cedibile e si attendono delle offerte.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, lo Sporting Lisbona ha chiesto informazioni sull’ex Genoa. La richiesta del Milan per il cartellino è di circa 10 milioni di euro. Un prezzo ritenuto alto dalle società che finora hanno effettuato sondaggi per Laxalt, ma trattabile in questi ultimi giorni della finestra di mercato.

Al club rossonero bastano 7-8 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio. Finora sono arrivate solamente offerte di prestito, mentre il Milan vorrebbe cedere a titolo definitivo il giocatore. Vedremo se a breve si smuoverà qualcosa. La dirigenza vorrebbe prendere un altro terzino sinistro come vice di Theo Hernandez. Nei giorni scorsi è circolato il nome dell’argentino Bruno Pitton del San Lorenzo.

