LIVE – Pioli in conferenza stampa alle 14

Stefano Pioli parlerà alle 14 in conferenza stampa a Milanello, alla vigilia del match di Europa League contro il Rio Ave.

Stefano Pioli interverrà nella consueta conferenza stampa di vigilia. Dopo la vittoria contro il Crotone, il Milan affronterà il Rio Ave in Europa League, gara valida per i playoff. Alle 14 di oggi Pioli presenterà la gara in terra portoghese, rispondendo alle domande poste in conferenza.

La conferenza di Pioli potrà essere seguita in diretta su Milan TV e sull’app ufficiale del club.