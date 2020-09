Tonali: “Testa al Rio Ave. A Brescia guardavo il Milan”

Sandro Tonali ha giocato contro il Crotone la sua prima gara da titolare con il Milan. Il centrocampista rossonero è ora concentrato sulla partita contro il Rio Ave.

È un Sandro Tonali che mostra tutto il suo essere tifoso rossonero quello che ha parlato a Milan TV. Il centrocampista ha rivelato che quando era al Brescia, il suo cuore era da un’altra parte: “Guardavo sempre le partite del Milan. Mi sono sempre sentito milanista. Mi fa molto piacere essere qui”.

L’esordio dal primo minuto contro il Crotone è stato emozionante, ma Tonali ha mantenuto sempre la sua calma olimpica, puntando a dare il massimo: “Abbiamo cercato di mandare sempre in avanti il pallone e di verticalizzare il prima possibile”.

Tonali è ora concentrato sulla gara di Europa League contro il Rio Ave, valida per i playoff,. L’obiettivo è arrivare alla sosta in perfette condizioni, per poi recuperare gli infortunati: “Siamo concentrati sulla gara di domani, vogliamo vincere e convincere. Dopo il Rio Ave c’è una partita di campionato importante, poi la sosta ci farà recuperare gli infortunati, che stanno già rientrando. Abbiamo bisogno di tutti”.

Il centrocampista parla anche del suo compagno di reparto Franck Kessie: “Non si stanca mai e dà sempre il 100%. Potrebbe giocare una partita dopo l’altra. Ti aiuta in tutto”.

HAUGE: VISITE MEDICHE TERMINATE