Hauge, visite mediche terminate: ora idoneità e firma

La giornata di Jens Petter Hauge è ricca di impegni per diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Il norvegese ha già terminato le visite mediche.

Jens Petter Hauge dovrebbe diventare nel pomeriggio un nuovo giocatore del Milan. Il norvegese in mattinata si è sottoposto alle visite mediche, che sono già terminate nel migliore dei modi. Ora il ventenne si trasferirà al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Solo successivamente sarà la volta di proseguire a Casa Milan, quando Hauge firmerà il contratto che lo legherà al Milan per cinque anni: guadagnerà circa un milione di euro.

Hauge non sarà disponibile sicuramente per la gara di domani contro il Rio Ave, mentre dovrebbe essere arruolabile per la gara di domenica contro lo Spezia. Il norvegese si giocherà il posto con Castillejo e Saelemaekers per il ruolo di esterno destro d’attacco. Il Milan lo ha osservato per oltre sei mesi, restando piacevolmente colpito nella gara di giovedì scorso in Europa League contro il Bodo Glimt.

