Commisso: “Ecco dove giocherà Chiesa”

Rocco Commisso torna a parlare del futuro di Federico Chiesa. L’attaccante piace parecchio al Milan ma anche alla Juventus di Agnelli

Continua a tenere banco il futuro di Federico Chiesa. L’esterno d’attacco è stato accostato, con insistenza anche al Milan, ma l’operazione sembra davvero troppo onerosa da sostenere. Rocco Commisso, numero uno del club viola, continua a chiedere tanti soldi, una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro.

In merito al futuro del giocatore italiano, il presidente della Fiorentina si è così espresso: “Se Chiesa sta per andarsene? Non parlo di queste cose, ho visto Federico, si allenava come tutti gli altri altri giocatori – si legge su Sportmediaset – Se venerdì giocherà contro la Sampdoria? Secondo me sì”.

In merito alla possibile cessione di Milenkovic, altro calciatore che piace al Milan, Commisso ha invece detto: “Manca ancora qualche giorno alla chiusura del mercato e non ne voglio parlare, neppure io so cosa accadrà, ci sono alcune trattative, io spero che la rosa resti così com’è”.