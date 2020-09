Calciomercato Milan | Hauge, visite mediche iniziate

Visite mediche iniziata per Hauge alla clinica La Madonnina. Entro stasera la firma sul contratto.

Jens–Petter Hauge è un nuovo acquisto del Milan. Arrivato ieri in Italia, oggi farà il solito percorso che lo porterà entro staseraa firmare il contratto coi rossoneri.

Stamattina, intorno alle 7.50, è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito. Nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma e in serata ci sarà il comunicato ufficiale.

Hauge arriva dal Bodo/Glimt per una cifre inferiore ai 5 milioni di euro. Maldini lo ha voluto fortemente dopo averlo visto all’opera proprio contro il Milan in Europa League.

