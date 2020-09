Sky – Milan, mai chieste informazioni su Chiesa

Il Milan non ha mai chiesto informazioni per Federico Chiesa. Resta viva l’ipotesi Juventus per l’esterno della Fiorentina.

Federico Chiesa non è mai stato un obiettivo di mercato del Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i rossoneri non hanno mai preso informazioni per il centrocampista viola. La Juventus è l’unica pista percorribile per la cessione di Chiesa. Il Milan non ha mai intavolato trattative perché considera fuori mercato la valutazione della Fiorentina, che supera i 60 milioni di euro.

Il Milan con l’arrivo di Hauge ha trovato l’uomo giusto per la fascia destra dell’attacco. Il norvegese si giocherà il posto con Saelemaekers e Castillejo. Una soluzione low cost che il Milan spera di aver azzeccato. Chiesa piaceva a Pioli, ma le esigenze di bilancio impedivano alla dirigenza di aprire discorsi di qualsiasi tipo con la Fiorentina.

