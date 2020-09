Sky – Offerta per Tomiyasu. Idea Nacho in prestito

Il Milan sta cercando un nuovo difensore per sistemare il reparto arretrato: Tomiyasu, Nacho e Dalot i nomi valutati dalla dirigenza rossonera.

Il Milan, dopo la cessione di Paquetà e l’arrivo di Hauge, vuole chiudere il mercato con un colpo in entrata. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero formulato un’offerta per Takehiro Tomiyasu, terzino e difensore centrale del Bologna: 15 milioni di euro più bonus, fino ad arrivare a 20 milioni. Il club felsineo non scende sotto i 25 milioni.

L’alternativa è rappresentata da Nacho Fernandez del Real Madrid. Il trentenne difensore potrebbe arrivare in prestito secco, con i Blancos che contribuirebbero al pagamento dello stipendio. Saltato definitivamente Fofana, che è passato al Leicester per 40 milioni di euro. Resta vivo, invece, Diogo Dalot: il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United lo cederebbe a titolo definitivo.

MILAN: VISITE MEDICHE PER HAUGE