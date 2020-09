Milan, offerta della Roma per Tomiyasu: no del Bologna

Il Milan pensa a Takehiro Tomiyasu per rinforzare la difesa. Il Bologna vuole 25 milioni e ha rifiutato un’offerta della Roma da 20 milioni.

Tra i nomi in orbita Milan per rinforzare il reparto arretrato c’è Takehiro Tomiyasu. Il giapponese del Bologna può giocare sia centrale che terzino e piace proprio per la sua duttilità. Il club felsineo però non se ne vuole liberare tanto facilmente, tanto da richiedere 25 milioni per la sua cessione.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, anche la Roma ha provato a formulare un’offerta per Tomiyasu. I giallorosso hanno proposto 20 milioni di euro, ma il Bologna ha detto no. Il Milan è ancora in corsa, ma non sembra propenso a spendere tale cifra per il giocatore, nonostante la cessione di Paquetà abbia portato nuovi introiti.

Restano valide le alternative che portano a Nacho e Dalot. Sfumato Fofana che andrà al Leicester.

