Paqueta: “Il Milan mi è servito. Adoro questo progetto”

Lucas Paqueta è tornato a parlare del Milan nel corso della conferenza stampa di presentazione al Lione. Ecco le sue parole

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Lucas Paqueta è tornato a parlare del Milan: “I rossoneri – ammette – mi è servito per crescere. Quello che non ha funzionato lì, lo prendo come qualcosa di costruttivo per fare meglio qui al Lione.

Ho seguito il Lione durante l’ultima edizione della Champions League e sono rimasto impressionato quando ha battuto e poi eliminato la Juventus. Quando Juninho mi ha contattato, ho pensato che potesse essere una buona soluzione quella di venire al Lione. Adoro questo progetto e spero di continuare a crescere”.

